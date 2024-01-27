Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг не включил Чимаева в число претендентов на титульный бой в среднем дивизионе UFC

Биспинг не включил Чимаева в число претендентов на титульный бой в среднем дивизионе UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг высказался о раскладе на титульную гонку UFC в средней весовой категории.

«Мы проведём бой Дрикуса с Исраэлем Адесаньей. А параллельно организуем реванш между Стриклендом и Джаредом Каннонье, чтобы определить следующего претендента на титул. Потому что Джаред сейчас единственный, кто реально претендует на пояс. Да и Шону нужно дать возможность исправить ошибки. Он может сперва закрыть поражение, а затем выйти на титульник», – заявил британский эксперт на своём канале в YouTube.

Таким образом, Биспинг полагает, что девятый номер рейтинга средней весовой категории UFC непобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев не участвует в титульной гонке.

Напомним, чемпионом UFC в среднем дивизионе является южноафриканец Дрикус дю Плесси. Ожидается, что его следующим соперником станет новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Материалы по теме
Джаред Каннонье бросил вызов Хамзату Чимаеву
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android