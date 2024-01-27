Биспинг не включил Чимаева в число претендентов на титульный бой в среднем дивизионе UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг высказался о раскладе на титульную гонку UFC в средней весовой категории.

«Мы проведём бой Дрикуса с Исраэлем Адесаньей. А параллельно организуем реванш между Стриклендом и Джаредом Каннонье, чтобы определить следующего претендента на титул. Потому что Джаред сейчас единственный, кто реально претендует на пояс. Да и Шону нужно дать возможность исправить ошибки. Он может сперва закрыть поражение, а затем выйти на титульник», – заявил британский эксперт на своём канале в YouTube.

Таким образом, Биспинг полагает, что девятый номер рейтинга средней весовой категории UFC непобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев не участвует в титульной гонке.

Напомним, чемпионом UFC в среднем дивизионе является южноафриканец Дрикус дю Плесси. Ожидается, что его следующим соперником станет новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.