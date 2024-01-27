Джаред Каннонье бросил вызов Хамзату Чимаеву

Бывший претендент на звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джаред Каннонье обратился к непобеждённому арабо-чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву. Американец дал понять, что он заинтересован в поединке с Борзом.

«Организация очень хочет, чтобы Чимаев забрал титул. Хамзат тоже очень хочет стать чемпионом. Конечно, я тоже хочу снова драться за титул. Так что, если я не получу сейчас титульный шанс, я определённо буду драться со следующим парнем в очереди. Если это Хамзат, то давай сделаем это, Чимаев», – заявил Каннонье в интервью журналисту Джеймсу Линсу.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил о том, что он готов выступить на турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, профессиональный рекорд Джареда Каннонье в смешанных единоборствах составляет 17-6. На счету Хамзата Чимаева 13 побед в 13 боях.