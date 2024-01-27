Седрик Думбе заявил, что не жалеет о сорвавшемся переходе в UFC

Французский боец ​​смешанных единоборств камерунского происхождения Седрик Думбе, выступающий в лиге PFL, высказался о своём сорвавшемся переходе в UFC, который является лучшим промоушеном мира.

«Это заставляет меня улыбаться, потому что они облажались. Это их косяк, и я ничего не потерял. Таковы реалии. Все происходит не просто так. Я просто делаю свое дело. Знаю, что поступил бы так снова. Некоторые люди говорят, что мне бы не удалось выйти на бой в UFC с матрасом в руках. Так что мне лучше быть в PFL.

Мы никогда не знаем, что будет завтра, но я на 90% уверен, что не окажусь в UFC. Мне не 20 лет. Я не такой молодой боец. Думаю, что я ближе к концу карьеры, чем к началу, поэтому вряд ли попаду в UFC. Но мы никогда не знаем наверняка», – приводит слова бойца MMAJunkie.

Напомним, рекорд Седрика в смешанных единоборствах составляет 5-0. Примечательно, что в 2022 году французская атлетическая комиссия не допустила Думбе до участия на турнире UFC из-за малого опыта в боях.