«Они облажались». В PFL появилась яркая звезда, которую не разглядели в UFC

В минувшие выходные в Париже (Франция) прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3, главной звездой которого стал франко-камерунский боец Седрик Думбе со скромным прозвищем The Best. Для него это был всего пятый поединок в профессиональных ММА, но зато каким ярким он стал. Думбе вышел на бой с матрасом для соперника, устроил перекличку со зрителями и за девять секунд смял своего соперника Жордана Зебо.

После этого Думбе, разумеется, ярко ворвался в медиапространство мира ММА и заставил говорить о себе. На самом деле, имя Седрика уже давно на слуху. У него очень внушительный бэкграунд в кикбоксинге (рекорд 75-7-1), и он двукратный чемпион Glory, самой престижной организации в этом виде спорта. Оттуда же в UFC прибыл Алекс Перейра, например. Думбе тоже должен был там оказаться. Ещё в 2022 году за Седриком пришли боссы лучшего ММА-промоушена планеты и подписали с ним контракт, несмотря на мизерный опыт в профессиональных смешанных единоборствах. Это большая редкость для UFC, и такая возможность выпадает очень малому количеству бойцов. Из последних примеров это Бо Никал и как раз Седрик Думбе.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в OKKO.

Французский боец был подписан в преддверии парижского турнира в сентябре прошлого года и должен был дебютировать именно там. Однако в дело вмешались врачи и бюрократические проволочки. Соперником Седрика должен был стать Дэриан Уикс, но французская федерация ММА наложила запрет на этот бой. Согласно её правилам, если у бойцов меньше десяти поединков в профессионалах и разница в их количестве больше четырёх, то бой санкционирован не будет. На тот момент у Думбе было два поединка, а у Уикса – девять.

Седрик был расстроен: «Безумие. Я был среди зрителей в Париже, на арене был аншлаг, публика сходила с ума. Мне было очень грустно. Я наблюдал за своим товарищем по команде Сирилем Ганом, за французскими бойцами. Они были потрясающими, а мне было очень и очень грустно. Но я знал, что моё время придёт».

Однако на самом деле была ещё одна причина, по которой Думбе не выступил на том самом турнире. Врачи, изучая его МРТ, пришли к выводу, что у него было кровоизлияние в мозг, и не могли позволить ему выступить. Сам боец уверен, что это была ошибка: «Врачи допустили ошибку, сказали, что у меня плохие результаты МРТ». В UFC тогда проконсультировались с тремя другими врачами, которые сказали, что Думбе может драться, но в итоге промоушен расторг с ним контракт. Ну а Седрик не отчаялся, набил себе ещё две победы в лигах попроще и получил контракт с PFL. К слову, по его собственным словам, в UFC пытались сделать ещё одну попытку заключить контракт, но тут уже стороны не сошлись в условиях.

«В UFC я бы заработал $ 20 тысяч за бой и $ 20 тысяч за возможную победу. В PFL я буду получать в десять раз больше. У меня действительно отличный контракт, за PFL будущее, я очень доволен своим соглашением. Я покажу вам великолепного Думбе. Я очень счастлив. Пришло время побеждать», — вспоминал боец.

Думбе утверждает, что на самом деле не ставит перед собой цели доказать что-то UFC и указать на их ошибку: «Я не думаю о UFC, они приняли решение. Они облажались, всё просто. Теперь я часть PFL, здесь моё будущее. В числе бойцов есть и Фрэнсис Нганну, всё идёт хорошо. Они делают своё дело, я — своё. В UFC упустили кое-что ценное, а PFL на этом заработает. Уверен, что в UFC уже жалеют о расставании со мной».

Уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что в PFL видят в Думбе одну из главных звёзд промоушена. Он уже показал «товар лицом», и есть все основания полагать, что и дальше Седрик сможет закатывать яркие шоу. Боец успел даже заявить, что хочет драться с такими парнями, как Хорхе Масвидаль, Нейт Диаз и Энтони Петтис. Последний уже успел отреагировать: «Это будет самый большой бой в истории PFL». Вот такие авансы для будущей звезды. Ну а Дана Уайт наверняка озадаченно смотрел на перформанс в исполнении Думбе.