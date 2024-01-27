Бойцы оформили двойной нокдаун на турнире RCC Hard 5

Редкий эпизод произошёл на турнире по кулачным боям RCC Hard 5, состоявшемся сегодня, 27 января, в Екатеринбурге.

В главном событии непобеждённый россиянин Вячеслав Мещеркин (6-0), выступающий в весовой категории до 70 кг, сразился с небитым соотечественником Амиром-Арсланом Ахмедовым (5-0).

В одном из эпизодов Ахмедов поднырнул под руку Мещеркину, чтобы вложиться в левый боковой, и сбил соперника с ног, однако и сам оказался на полу из-за встречного удара. Мещеркин сумел подняться на ноги, но шатался, после чего рефери остановил поединок.

«Как-то на автомате залетело, как на тренировках. Я обещал, что всё будет быстро. Кто проморгал — извините. Первый удар — проверочный, второй — в живот, а третий — на вылет», — сказал Ахмедов после выступления.