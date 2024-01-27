Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойцы оформили двойной нокдаун на турнире RCC Hard 5

Бойцы оформили двойной нокдаун на турнире RCC Hard 5
Комментарии

Редкий эпизод произошёл на турнире по кулачным боям RCC Hard 5, состоявшемся сегодня, 27 января, в Екатеринбурге.

В главном событии непобеждённый россиянин Вячеслав Мещеркин (6-0), выступающий в весовой категории до 70 кг, сразился с небитым соотечественником Амиром-Арсланом Ахмедовым (5-0).

В одном из эпизодов Ахмедов поднырнул под руку Мещеркину, чтобы вложиться в левый боковой, и сбил соперника с ног, однако и сам оказался на полу из-за встречного удара. Мещеркин сумел подняться на ноги, но шатался, после чего рефери остановил поединок.

«Как-то на автомате залетело, как на тренировках. Я обещал, что всё будет быстро. Кто проморгал — извините. Первый удар — проверочный, второй — в живот, а третий — на вылет», — сказал Ахмедов после выступления.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android