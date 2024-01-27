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Дамир Исмагулов сразится с Эдуардом Вартаняном на турнире «Наше дело 82»

Дамир Исмагулов сразится с Эдуардом Вартаняном на турнире «Наше дело 82»
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Бойцовский промоушен «Наше дело» анонсировал кикбоксёрский поединок казахстанца Дамира Исмагулова и россиянина Эдуарда Вартаняна, который состоится 2 марта на турнире «Наше дело 82».

Дамиру Исмагулову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету казахстанца в престижнейшей лиге мира пять побед и два поражения. В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC on ESPN 48, Исмагулов проиграл единогласным решением американцу Гранту Доусону.

Эдуарду Вартаняну 32 года. Россиянин является бывшим временным чемпионом ACA в лёгком весе (до 70 кг), а также победителем Гран-при ACA 2023 года.

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