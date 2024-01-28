Илия Топурия рассказал о своём отношении к Конору Макгрегору

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я ощущаю от него очень плохие вибрации. Анализируя его как человека… Вот есть он, его жена, его дети, его семья. Я не могу давать оценки, ведь я не знаю этих людей. Возможно, он отличный человек и моё восприятие отличается от настоящей картины. Возможно, он просто ходит на работу, а его действия — это просто шоу. Но скажу честно – когда он был рядом, я хотел, чтобы он держался от меня подальше» — заявил Топурия в интервью Glamtera Visuals.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор намекнул на возможное участие на турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который 13 апреля текущего года будет проведён в Лас-Вегасе (США).