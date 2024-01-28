Биспинг включил россиянина в список лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг, ныне являющийся экспертом, высказался на тему первого номера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Британец считает, что сейчас данную позицию достоин занимать чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев.

«Общее мнение таково, что Ислам – лучший боец P4P, и его победа над Волкановски была впечатляющей. Джон Джонс также участвует в этой дискуссии. Я думаю, что Джонс величайший боец всех времён, но является ли он сейчас лучшим бойцом P4P? В последних боях он победил Сириля Гана, Доминика Рейеса и Тиаго Сантоса. При всём уважении к ним они не были такими именитыми чемпионами, как Куинтон Джексон или Рашад Эванс, на поединках с которыми Джон сделал себе имя.

Считаю, что Аспиналл тоже претендует на этот статус. Посмотрите на его навыки и на то, как он расправляется со всеми соперниками. Но, исходя из сегодняшних реалий, я бы поставил Ислама на первое место, Тома на второе, а Джонса на третье», – приводит слова Биспинга BJ Penn.

Напомним, рекорд Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Сейчас он занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.