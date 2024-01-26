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«Он из какого спорта? Чемпион мира по боевому самбо?» Карелин — о Махачеве

«Он из какого спорта? Чемпион мира по боевому самбо?» Карелин — о Махачеве
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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин не смог точно определить, в каком виде спорта выступает российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.

«Какой вид спорта он представляет? Чемпион мира по боевому самбо? Самбист. То есть — российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Фёдор Емельяненко и Хабиб, что русские самбисты — неважно, какую из региональных школ они представляют — победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований», – заявил Карелии в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, свой последний бой Махачев провёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби, где он нанёс поражение техническим нокаутом австралийцу Александру Волкановски.

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