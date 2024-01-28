Сен-Пьер — об уходе из MMA: я смирился с этим

Легенда MMA Жорж Сен-Пьер признался, что он скучает по участию в боях.

«Иногда мне не хватает адреналина, победы. Когда ты выигрываешь бой, ничто не может сравниться с этим, и, к сожалению, я, наверное, никогда не испытаю этого чувства. У меня больше никогда не будет такого ощущения, что я выиграл ещё один титул чемпиона, и я скучаю по этому чувству.

Но такова реальность, и я смирился с этим. Я должен был участвовать в соревнованиях по грэпплингу. Но из-за травмы, полученной в ноябре, я отказался, я до сих пор не восстановился. Сейчас на радаре ничего нет», — заявил Сен-Пьер в интервью Bangtao Muay Thai & MMA.

Ранее Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное участие в турнире по смешанным единоборствам UFC 300.