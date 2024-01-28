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Жорж Сен-Пьер прокомментировал информацию о возможном участии в турнире UFC 300

Жорж Сен-Пьер прокомментировал информацию о возможном участии в турнире UFC 300
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Легендарный боец смешанных единоборств канадец Жорж Сен-Пьер отреагировал на слухи о возможном возвращении в бои на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Это слух. Мне никогда не предлагали бой [на UFC 300]. Я ясно дал понять, что у меня нет желания возвращаться в смешанные единоборства», — заявил Сен-Пьер в интервью Bangtao Muay Thai & MMA.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Жорж Сен-Пьер может вернуться в смешанные единоборства и провести поединок на юбилейном турнире UFC 300.

Напомним, Сен-Пьер завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В своём последнем поединке канадец победил американца Майкла Биспинга на турнире UFC 217. Профессиональный рекорд Сен-Пьера – 26 побед при двух поражениях.

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