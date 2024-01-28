Каннонье назвал свою единственную претензию к Чимаеву

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье сказал, чего, по его мнению, на данный момент не хватает звёздному проспекту Хамзату Чимаеву для борьбы за чемпионский пояс.

«Все говорят о Хамзате, хотя он ещё не дрался со средневесами. Это моя единственная претензия к нему.

Парень – боец высочайшего уровня. И он определённо доказал это. Очевидно, он хочет драться. Поэтому если мне не дадут бой за титул, я буду рад сразиться с Хамзатом», – сказал Каннонье в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Чимаев в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, одолел раздельным решением нигерийца Камару Усмана.

Ранее Каннонье раскрыл план на возможный поединок с Чимаевым.