Мокаев объяснил желание подраться с Деметриусом Джонсоном

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором объяснил свой вызов Деметриусу Джонсону.

«Я написал, что хотел бы провести матч по грэпплингу против Деметриуса Джонсона, самой легенды, P4P номер 1.

Я просто хочу соревноваться с лучшими в этом спорте, что в этом плохого?

Я смотрел бои в прямом эфире, когда Эллиот дрался с ДиДжеем, и они мотивировали меня, как молодого парня.

Я уже дрался с Эллиотом, теперь я хочу сразиться с самой легендой», – написал Мокаев.

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в октябре 2023 года. Тогда, на турнире UFC 294, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Боец из Великобритании одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. Всего в активе Мокаева в ММА 11 побед в 11 боях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.