«Он выглядел как нытик». Томсон раскритиковал звезду UFC из Чечни

Бывший боец UFC Джош Томсон высказался в адрес непобеждённого чеченского проспекта UFC Хамзата Чимаева, который заявил о том, что руководитель лучшего MMA-промоушена мира Дана Уайт пообещал ему дать титульный бой в среднем дивизионе.

«Только что послушал его интервью. Слышал его слова. Он выглядел как нытик. Мне обещали то, мне обещали это… С каких пор Дане не плевать на то, что тебе там обещают? Он и раньше бойцам много чего обещал», – заявил Томсон в эфире подкаста WEIGHING IN.

Напомним, профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 Борз решением большинства судей одолел нигерийца Камару Усмана. На днях Чимаев сообщил, что генеральный директор UFC Дана Уайт пообещал ему титульный бой после того, как он побьёт Усмана.