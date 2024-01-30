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Гэтжи хочет стать первым, кто нокаутирует Холлоуэя

Гэтжи хочет стать первым, кто нокаутирует Холлоуэя
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Обладатель титула BMF американец Джастин Гэтжи высказался о своём предстоящем поединке с соотечественником Максом Холлоуэем, который ранее владел чемпионским поясом UFC в полулёгкой весовой категории. Гэтжи заявил о желании удосрочить Макса, который до этого никогда не был нокаутирован.

«У меня 25 побед, из которых 20 – это нокауты. Очень горжусь этим. Это тот стиль, которого я придерживался на протяжении карьеры. Так что я хочу нокаутировать Макса», – сказал Гэтжи в интервью ESPN MMA.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). Данный бой войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300. Отметим, что американцы подерутся в лёгкой весовой категории.

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