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Гэтжи прокомментировал решение руководителей UFC не давать ему бой с Махачевым

Гэтжи прокомментировал решение руководителей UFC не давать ему бой с Махачевым
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Обладатель титула BMF американец Джастин Гэтжи прокомментировал решение руководителей UFC, которые не дали ему бой с чемпионом организации в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым после того, как он побил своего соотечественника Дастина Порье.

«В этой жизни случается всякое… Есть множество факторов, влияющих на реальность. Лично я полагал, что мой бой с Порье будет претендентским, и так же говорил Дана Уайт. Но в нашей жизни всё постоянно меняется», — сказал Гэтжи в интервью ESPN MMA.

Ранее стало известно о том, что бразилец Чарльз Оливейра и россиянин армянского происхождения Арман Царукян проведут претендентский поединок в лёгкой весовой категории на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Также на предстоящем ивенте выступит Джастин Гэтжи. Соперником Хайлайта станет его соотечественник Макс Холлоуэй.

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