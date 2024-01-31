Царукян объяснил, почему представляет и Россию, и Армению

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, почему он представляет в промоушене и Россию, и Армению.

«Я на сто процентов российский боец. Вырос здесь, тренируюсь здесь. Ходил в школу здесь, ходил в университет с российским паспортом, просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 апреля Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300, который состоится в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния, вероятнее всего, будет драться за титул UFC в лёгкой весовой категории с Исламом Махачевым.