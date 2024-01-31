Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян объяснил, почему представляет и Россию, и Армению

Царукян объяснил, почему представляет и Россию, и Армению
Комментарии

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, почему он представляет в промоушене и Россию, и Армению.

«Я на сто процентов российский боец. Вырос здесь, тренируюсь здесь. Ходил в школу здесь, ходил в университет с российским паспортом, просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 апреля Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300, который состоится в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния, вероятнее всего, будет драться за титул UFC в лёгкой весовой категории с Исламом Махачевым.

Материалы по теме
Царукян: говорю, что нокаутирую Махачева, для того чтобы мне дали этот бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android