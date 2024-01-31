Царукян: говорю, что нокаутирую Махачева, для того чтобы мне дали этот бой

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, признался, что делает громкие заявления в адрес чемпиона промоушена Ислама Махачева ради того, чтобы ему дали титульный бой.

«Растём с каждым днём и тренируемся. Но я знаю, что Ислам тоже тренируется, – думаю, наш бой будет одним из самых конкурентных.

Действительно ли я уверен, что смогу нокаутировать Махачева в первом раунде? Уверенность, конечно, есть. Но всё равно надо говорить вещи, привлекать внимание. Делаю это для того, чтобы мне дали этот бой», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 апреля Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300, который состоится в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния, вероятнее всего, будет драться за титул UFC в лёгкой весовой категории с Исламом Махачевым.