Стало известно, кто сразится за пояс Bellator, принадлежавший Вадиму Немкову

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани назвал претендентов на чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе. Напомним, чемпионом дивизиона являлся российский боец Вадим Немков, освободивший титул в связи с переходом в тяжёлую весовую категорию.

«Согласно источникам, Кори Андерсон и Карл Мур сразятся за вакантный титул Bellator в полутяжёлом весе и станут хедлайнерами первого турнира Bellator новой эпохи, который состоится 22 марта в Белфасте.

На данный момент это единственный титульный бой, запланированный на этот турнир», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим Немков одержал победу единогласным решением судей над представителем Кубы Йоэлем Ромеро.