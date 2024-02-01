Мусаев: габариты Фьюри станут определяющим фактором в бою с Усиком

Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Расцениваю шансы в этом противостоянии как 55 на 45 в сторону Фьюри. Такое предпочтение в сторону Тайсона Фьюри отдаю за счёт его габаритов и веса, думаю, что это может стать решающим фактором. На стороне Александра Усика будут скорость и передвижение на ногах. Посмотрим, как он выполнит план на бой», — рассказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее сообщалось, что спарринг-партнёр Тайсона, 28-летний австралийский боксёр Джай Опетайя, принял решение покинуть тренировочный лагерь британца и вернуться в Австралию для подготовки к своему бою.