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«Как, чёрт возьми, они это построили?» Жорж Сен-Пьер посетил Египет

«Как, чёрт возьми, они это построили?» Жорж Сен-Пьер посетил Египет
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Прославленный канадский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько фото из Египта. Снимки были сделаны на плато Гиза. Легендарный боец признался, что был впечатлён увиденным.

«Как, чёрт возьми, они это построили? Я очень впечатлён», — написал Сен-Пьер.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

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