Сен-Пьер предположил, из-за чего Волкановски 2 раза проиграл Махачеву

Прославленный канадский боец смешанных единоборств (MMA) Жорж Сен-Пьер поделился мнением о поединках между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Бойцы встречались дважды, и всякий раз побеждал россиянин.

«Что думаю о противостоянии Волкановски и Махачева? Возьмём любой вид спорта. Что мы увидим? Команда, которая побеждает, не всегда является лучшей. Лучшая команда побеждает не постоянно. Будь иначе, было бы скучно. Да, бывает, смотришь на бумагу, проводишь анализ и думаешь: «О, эта команда победит». Но так происходит не всегда. Побеждает та команда, которая лучше играет в день игры. То же самое применимо и к боям. Боец, который выиграет поединок в определённую ночь, не обязательно является лучшим бойцом. Это просто боец, который дрался лучше всех в ночь боя. Я не придумываю никаких оправданий или чего-то в этом роде, просто иногда так происходит», — сказал Сен-Пьер на канале Bangtao Muay Thai & MMA в YouTube.