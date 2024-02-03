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Волкановски жёстко ответил Топурии, назвавшему его «слишком старым»

Волкановски жёстко ответил Топурии, назвавшему его «слишком старым»
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил на слова своего соперника, грузинского претендента Илии Топурии, ранее заявившего, что он «слишком стар».

«Он считает себя главным, считает, что он уже лучший в дивизионе, хотя он даже ни с кем не встречался. Если он собирается когда-нибудь стать чемпионом, великим чемпионом, ему понадобится то, что я с ним сделаю.

Я собираюсь сделать его скромнее, возможно, он сможет оправиться от этого и вынести урок, а мы поглядим. Ему будет дан хороший урок», — приводит слова Волкановски ESPN.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

Ранее тренер Топурии объяснил, почему он победит Волкановски на UFC 298.

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