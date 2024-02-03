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Экс-чемпион UFC объяснил, почему Каннонье стал бы испытанием для Чимаева

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Каннонье стал бы испытанием для Чимаева
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Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг объяснил, почему, по его мнению, бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье стал бы испытанием для непобеждённого проспекта Хамзата Чимаева.

«Я бы хотел увидеть Чимаева против такого бойца, как Джаред Каннонье. Потому что, если он не сможет его повалить и не решит проблему с выносливостью, у него будет большая проблема. Хотя кто знает причину, по которой у него кончаются силы. Вероятно, потому что он не держит темп.

Как по мне, Джаред Каннонье — это идеальный соперник. Хотя есть и другие. Есть Шон Стрикленд. Они встречались в зале. Бой Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева? Заберите мои деньги. Но и бой Хамзата с Джаредом Каннонье был бы замечательным», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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