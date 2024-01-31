«Кое-что должно произойти». Чимаев намекнул на скорые новости о следующем бое

Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на скорые новости о следующем бое.

«Кое-что должно произойти», — сказал Чимаев на видео.

Напомним, в последнем поединке Чимаев встречался с американцем Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он побеждал. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: