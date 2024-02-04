Имавов высказался о конфликте с углом Долидзе

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов, выступающий в средней весовой UFC, объяснил стычку с углом грузинского бойца Романа Долидзе.

«Крис Кёртис (был угловым Долидзе) просто слишком много болтает. Когда я допустил ошибку, он начал что-то кричать, оскорблять меня. Но когда мы дрались, он заныл из-за столкновения головами и отказался от боя, так что пусть заткнётся. Долидзе после такого жёсткого запрещённого хэд-кика продолжил биться, а Кёртис точно слился бы, окажись он в такой ситуации. Так что Долидзе мужик, ему только уважение», – сказал Имавов после боя с Долидзе.

4 февраля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).