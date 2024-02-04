Имавов бросил вызов Стрикленду после победы над Долидзе

Популярный французский боец смешанных единоборств Нассурдин Имавов, имеющий дагестанские корни, назвал имя желаемого соперника после победы над грузином Романом Долидзе. Он сообщил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

«Кэмп был потрясающим, большое спасибо моей команде. Хочу поблагодарить всех своих тренеров. Я хочу биться с Шоном Стриклендом», – сказал Имавов после боя с Долидзе.

В ночь на 4 февраля мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Напомним, Имавов уже дрался с Шоном Стриклендом в январе 2023 года. Тогда Нассурдин потерпел поражение от американского бойца единогласным решением судей.