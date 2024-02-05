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Муслим Салихов сделал заявление после досрочного поражения на UFC Fight Night 235

Муслим Салихов сделал заявление после досрочного поражения на UFC Fight Night 235
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Известный российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал своё поражение от Рэнди Брауна.

«Путь воина, путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать, за меня и мою семью и моего больного сына, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC, Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне», – написал Салихов в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 4 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 235. В рамках данного мероприятия Муслим Салихов сразился с представителем Ямайки Рэнди Брауном. Салихов был нокаутирован в первом раунде.

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