Стало известно, какую сумму Имавов заработал за победу над Долидзе

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов заработал более $ 500 тыс. за победу над грузином Романом Долидзе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235, который 4 февраля состоялся в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает портал The Sports Grail.

По сведениям источника, гонорар Имавова составил $ 506 тыс. Что касается Долидзе, то он получил $ 256 тыс. за бой с Нассурдином.

Напомним, все результаты поединков UFC Fight Night 235 выглядят следующим образом:

Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Ренато Мойкано победил Дрю Добера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Рэнди Браун победил Муслима Салихова техническим нокаутом (раунд 1, 3:17).

Наталия Силва победила Вивиан Араужо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Бой Алиасхаба Хизриева и Махмуда Мурадова был остановлен на 11-й секунде первого раунда и признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз.

Чарли Радтке победил Гилберта Урбину техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47).

Молли Маккэнн победила Диану Белбиту болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 4:59).

Чарльз Джонсон победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Темба Горимбо победил Пита Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1, 0:32).

Чон Ён Ли победил Блейка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Луана Каролина победила Юлию Столяренко техническим нокаутом (Раунд 3, 4:52).

Маркель Медерос победил Лэндона Киньонеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Джамал Погс победил Томаса Петерсена единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).