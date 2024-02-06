Источник: российский боец Дураев исключён из ростера UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев, выступающий в средней весовой категории, исключён из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Алексей Авсеньев.

Отметим, что ранее Дураев выбыл из состава участников турнира UFC Fight Night 236, в рамках которого 11 февраля должен был разделить октагон с поляком Робертом Брычеком. Место Альберта в карде предстоящего мероприятия займёт украинец Игорь Потеря, согласившийся выйти на бой с Брычеком на коротком уведомлении.

Напомним, в прошлом поединке в июле 35‑летний россиянин уступил сабмишеном Чун Ён Паку из Южной Кореи. На его счету 16 побед и пять поражений. В Абсолютном бойцовском чемпионате Альберт Дураев выступает с октября 2021 года.