Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, пообещал «забрать душу» двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа в очном поединке.

«Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Но я собираюсь забрать его душу», — сказал Нганну в подкасте High Performance.

Напомним, бой между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок с Джошуа станет для Нганну вторым в боксе. Его дебют на ринге состоялся в октябре 2023 года, когда он бился с Тайсоном Фьюри и уступил лишь раздельным судейским решением.