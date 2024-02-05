Америку отодвинули, теперь правят богатые шейхи. Как и зачем саудовцы захватили бокс

Профессиональный бокс переживает прекрасное время. Становится всё больше ярких противостояний, поединки за абсолютное чемпионство анонсируются буквально один за другим. Поэтому к нему приковано большое внимание фанатов единоборств. Большую роль в стремительном преображении джентльменского вида спорта сыграло появление на горизонте организаторов из Саудовской Аравии. Совсем недавно все самые крупные и интересные события проводились исключительно в Америке. Теперь профессиональный бокс решили полностью монополизировать на Востоке.

Стоит отметить, что всплеск нельзя назвать совсем неожиданным. Предпосылки к тому, чтобы Саудовская Аравия ворвалась на этот рынок, были довольно давно. А всё потому, что там готовы буквально завалить деньгами топовых спортсменов, чтобы порадовать местную публику. Достаточно вспомнить, что в 2022 году поединок Александра Усика и Энтони Джошуа, прошедший в Джидде, обошёлся организаторам в $ 120 млн. Сложно представить, чтобы такую сумму отдали в Европе или США.

Стоит отметить, что прямо сейчас все карты в руки саудовцев отдали именно сами промоутеры. В 2023 году всё началось с того, что глава британской промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил провести на Востоке грандиозный турнир с участием четырёх самых сильных тяжеловесов. Идеей заинтересовались, но решили на этом не останавливаться. Первой реальной «пробой пера» стал поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. С одной стороны, проблем в организации избежать было практически невозможно, поскольку банально не хватало опыта. Но даже при этом ивент был проведён на очень высоком уровне. Боксёры получили огромные гонорары, а фанаты единоборств – яркое зрелище.

Фрэнсис Нганну выходит в ринг Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После этого в Саудовской Аравии почувствовали вкус таких событий, и потом началось… 23 декабря финишную черту под 2023 годом подвёл турнир, на котором выступили многие мировые суперзвёзды профессионального бокса. И лучше всего статус события показывает то, что Дмитрий Бивол оказался лишь в третьем (!) по значимости поединке вечера. Этот ивент окончательно продемонстрировал – в Саудовской Аравии решились взяться за профессиональный бокс всерьёз и надолго. Стало понятно, что теперь на Востоке просто не дадут американцам провести ни одного топового события.

Самые лучшие бойцы моментально начали высказываться, что готовы с большим удовольствием выступать именно в Саудовской Аравии. Не стал исключением даже российский чемпион Артур Бетербиев: «Они серьёзно взялись за профессиональный бокс. Это очень радует. Они развивают у себя наш вид спорта, обширно взялись за это. Это круто. Я не боксировал там, но был на бое Нганну и Фьюри. У них андеркард был на улице, было где-то +27°С. Я не представляю, что там будет летом. Но основной кард был в зале, там было хорошо. Было холодно, всё нормально. Если бои проходят на арене, всё проходит комфортно. Я, по-моему, никогда не боксировал на улице».

В 2024 году в Саудовской Аравии всерьёз решили полностью перевернуть индустрию. Сначала в ринге сойдутся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Затем все фанаты единоборств хотят увидеть долгожданный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. А начало лета ознаменуется боем за абсолютное чемпионство между двумя непобеждёнными россиянами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Складывается ощущение, что это только первые шаги Саудовской Аравии, чтобы полностью захватить контроль над всем профессиональным боксом.