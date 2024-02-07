Эдуард Вартанян: уверен, что Конор Макгрегор может удачно вернуться в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о возвращении Конора Макгрегора в UFC.

«Смотря с кем он будет драться. Если с Чендлером, то – уверен. Чендлер не заржавел, но дело в мотивации, в объективных факторах. Многие хотят подраться с Конором, потому что это большой чек. Мотивация денежная. Но в UFC, на самом деле, не высокие гонорары. Только топы получают действительно большие гонорары», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Ожидается, что в этом году ирландец вернётся в бои. Он не дрался с 2021 года.

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Вартанян — о возвращении Конора Макгрегора в UFC