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Тайсон Фьюри раскрыл свой график на пять ближайших боёв

Тайсон Фьюри раскрыл свой график на пять ближайших боёв
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Популярный британский боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём графике на ближайшие пять поединков.

По словам Тайсона, он дважды намерен встретиться с украинцем Александром Усиком, дважды сразиться с соотечественником Энтони Джошуа, а затем провести реванш с Фрэнсисом Нганну. «Я никуда не уйду. Никуда!» – резюмировал прославленный боксёр.

Напомним, Фьюри проведёт бой с Усиком 18 мая. Изначально они должны были сразиться 17 февраля, однако Тайсон получил рассечение. В результате Тайсон был вынужден отказаться от выступления. Ранее стало известно, что бой перенесён на 18 мая.

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