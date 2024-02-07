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«Почему открывает свой рот». Боб Арум жёстко высказался о команде Усика после слов о Фьюри

«Почему открывает свой рот». Боб Арум жёстко высказался о команде Усика после слов о Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал резкую реакцию в лагере украинского боксёра Александра Усика в адрес его клиента после травмы. Напомним, Фьюри получил рассечение, из-за чего его бой с Усиком перенесли с 17 февраля на 18 мая.

«Тайсон – профессиональный боец. Каждый может получить рассечение. Такое случается нечасто, но случается. И просто нелепо, когда другая сторона начинает высказывать сомнения. Тайсон потратил очень много времени на подготовку. Нет ничего удивительного в том, что это задело Фьюри. Меня бы это тоже задело.

Почему так постоянно бывает в боксе. Кто-то получает злополучную травму, а другая сторона открывает свой рот, словно это вина бойца? Абсолютная бессмыслица. Мы должны проявлять больше уважения. И Эгис Климас, отличный парень и мой приятель, должен об этом знать», – сказал Арум на канале Pro Boxing Fans в YouTube.

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