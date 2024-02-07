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Менеджер Ломаченко сказал, в каком весе украинец хочет продолжить карьеру

Менеджер Ломаченко сказал, в каком весе украинец хочет продолжить карьеру
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 KO), заявил, что его подопечный не собирается покидать лёгкий дивизион (до 61,2 кг), где провёл последние пять с половиной лет карьеры.

«Ему приходится держать высокий вес, чтобы драться в лёгком дивизионе. Зачем говорить о первом полусреднем весе? И он уже не спустится во второй полулёгкий вес, он ничего не смог добиться там. Он сказал, что переходит в лёгкий вес, и здесь он и останется.

Я спрашивал его, почему он не вернётся в 59 кг. Я сказал: «Мы уничтожим дивизион. Ты за мгновение станешь абсолютным чемпионом». А он ответил: «Я уже принял решение о переходе в лёгкий вес. Как теперь я могу уйти? Я обязан проявить себя здесь», — цитирует Климаса Boxing News.

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