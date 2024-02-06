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Редкач ответил на вопрос, общаются ли Усик и Ломаченко

Редкач ответил на вопрос, общаются ли Усик и Ломаченко
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Известный украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, где ответил на вопрос по поводу взаимоотношений своих соотечественников, чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика и бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По мнению Редкача, боксёры продолжают общаться друг с другом.

«Мне много писали и пишут: «Как думаешь, Усик с Ломой-братиком общаются или братство закончилось? Скажу честно – не знаю и всё равно, что там у них происходит. Какая-то «Санта Барбара», а, может, ревность в какой-то степени? Что, Усик стал лучше Васи? А может, спортивная или политическая составляющая? Я считаю, что они общаются, может, где-то за дверями или по телефону. Они как-никак родня. Грех не общаться, хотя мы все не без греха, что тут скрывать», — написал Редкач.

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