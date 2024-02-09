Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чувствую себя как дома». Фёдор Емельяненко назвал страну, где любит отдыхать

«Чувствую себя как дома». Фёдор Емельяненко назвал страну, где любит отдыхать
Комментарии

Именитый ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о любви к путешествиям. По словам прославленного спортсмена, ему нравится отдыхать в Сербии.

«Я люблю путешествовать. Могу сказать, что люблю ездить в Сербию, там чувствую себя как дома. Сербы очень любят нас», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Емельяненко за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с американцем Райаном Бейдером, который состоялся в ночь на 5 февраля мск, стал для Фёдора последним в карьере. Его Фёдор проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
«Это уже невкусно». Объясняем, почему Фёдор Емельяненко будет плохим боксёром
«Это уже невкусно». Объясняем, почему Фёдор Емельяненко будет плохим боксёром
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android