Деонтей Уайлдер заявил о готовности заменить Фьюри в бою с Усиком

Известный американский боксёр Деонтей Уайлдер рассказал, что готов заменить британца Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком. Ранее их бой был перенесён с февраля на май из-за травмы Фьюри, полученной во время спарринга.

«Замена Фьюри? Я готов. Я всегда готов к кому угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько тренировок мне удалось провести, я буду драться. Я действительно могу выйти с кем угодно. Я всё ещё тот же засранец», — сказал Уайлдер на канале ESNews в YouTube.

В последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, Уайлдер встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Паркера единогласным решением судей. Всего в активе американца 47 поединков, в которых он потерпел три поражения (два из них в боях с Тайсоном Фьюри).