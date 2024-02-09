В RED ARENA пройдёт медиаспортивный форум «Кикбоксёр 2024»

С 22 по 24 февраля 2024 года в игорной зоне «Красная Поляна» состоится Всероссийский медиаспортивный форум Федерации кикбоксинга России (ФКР) «Кикбоксёр 2024». Событие пройдёт на площадке для спортивно-зрелищных мероприятий RED ARENA.

В рамках форума запланированы:

Турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 8;

Пресс-конференция и битва взглядов участников турнира;

Образовательная программа с участием ведущих экспертов отрасли;

Ежегодная премия ФКР;

Гала-ужин в честь участников и гостей форума;

Развлекательная программа с участием звёзд российского шоу-бизнеса.

В рамках турнира 10 пар будут биться по профессиональным правилам К1. Кульминацией вечера станет поединок между Михаилом Ивановым и Тармеланом Башировым. Он пройдёт в формате пяти раундов по три минуты. Также в главном карде состоятся бои уже известных любителям кикбоксинга спортсменов: Дарьи Кувакиной и Елены Охапкиной, Ивана Булдакова и Антона Салчака, Армена Минасяна и Магомеда Шамсаева.

В соглавном поединке сойдутся именитые кикбоксёры – Константин Глухов и Алексей Стоян. Глухов – победитель отборочного турнира гран-при K-1 Рига 2008, победитель отборочного турнира гран-при K-1 Стамбул 2010, чемпион Европы, чемпион Азии, чемпион мира по кикбоксингу. Он провёл больше 80 боев по кикбоксингу и одержал более 50 побед. Его оппонент Алексей Стоян – мастер спорта международного класса, чемпион мира по тайскому боксу. Его персональный рекорд в кикбоксинге составляет 8 побед, 1 ничью и 0 поражений.

Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова подчеркнула особый статус грядущего мероприятия: «Мы всегда с большим воодушевлением принимаем на своей площадке самые разные турниры по единоборствам. Подобные спортивные события всегда радуют и привлекают как большое количество наших постоянных гостей, так и тех, кто только знакомится с RED ARENA и игорной зоной.

В этот раз спортивная составляющая будет проходить бок о бок с образовательной и деловой частью форума. Ивент станет важнейшим событием в календаре Федерации кикбоксинга России и поспособствует развитию и укреплению позиций кикбоксинга в нашей стране. Мы хотим поддержать столь важную миссию и пригласить всех фанатов единоборств посетить RED ARENA в дни форума».

Образовательная программа форума будет состоять из серии семинаров, практических тренингов и интерактивных лекций. Преподавателями выступят сотрудники спортивного отдела ФКР, приглашённые эксперты и представители Российского международного олимпийского университета и ФБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».



Цель программы станет приобретение участниками новых знаний в области стратегического и проектного управления региональной федерацией кикбоксинга, освоение современных инструментов антикризисного управления и масштабирования успешных практик.