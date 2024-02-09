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Тони Фергюсон объяснил, почему ненавидит Хабиба Нурмагомедова

Тони Фергюсон объяснил, почему ненавидит Хабиба Нурмагомедова
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Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова. Эль Кукуй признался, что испытывает ненависть к Хабибу.

«Я ненавижу Хабиба, потому что он толстый. Его рекорд – 29-1. Позвольте мне кое-что сказать: жирный Хабибер может и дальше есть тирамису. Грязный евнух», – написал Тони Фергюсон в своих социальных сетях.

Ранее руководство UFC пять раз пыталось организовать поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Однако каждый раз их поединок по разным причинам срывался.

Напомним, профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 29-0. Россиянин завершил свою карьеру в боях в 2020 году.

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