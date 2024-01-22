Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев назвал сумму, за которую Хабиб Нурмагомедов может вернуться в UFC

Гаджиев назвал сумму, за которую Хабиб Нурмагомедов может вернуться в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал недавнее заявление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье о россиянине Хабибе Нурмагомедове. По словам Кормье, Нурмагомедову предложили $ 40 млн за возвращение в UFC.

«Хочется сказать громкую фразу – Хабиб не вернётся ни за какие деньги. Наверно, за миллиард долларов он бы вернулся, просто потому что можно взять этот миллиард и потратить его на какие-то очень глобальные благотворительные цели. В этом случае, наверно, можно было бы понять возвращение Хабиба. В любом другом случае – нет. Друзья, Хабиб не вернётся», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

За время карьеры в ММА Хабиб принял участие в 29 боях, в каждом из которых добывал победы.

Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:

Материалы по теме
Хабиб отреагировал на новость о предложении $ 40 млн за возвращение в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android