Гаджиев назвал сумму, за которую Хабиб Нурмагомедов может вернуться в UFC

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал недавнее заявление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье о россиянине Хабибе Нурмагомедове. По словам Кормье, Нурмагомедову предложили $ 40 млн за возвращение в UFC.

«Хочется сказать громкую фразу – Хабиб не вернётся ни за какие деньги. Наверно, за миллиард долларов он бы вернулся, просто потому что можно взять этот миллиард и потратить его на какие-то очень глобальные благотворительные цели. В этом случае, наверно, можно было бы понять возвращение Хабиба. В любом другом случае – нет. Друзья, Хабиб не вернётся», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

За время карьеры в ММА Хабиб принял участие в 29 боях, в каждом из которых добывал победы.

Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: