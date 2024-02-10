Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Претендент на пояс Bellator Кори Андерсон обвинил Вадима Немкова в трусости

Претендент на пояс Bellator Кори Андерсон обвинил Вадима Немкова в трусости
Аудио-версия:
Комментарии

Боец Bellator Кори Андерсон обвинил россиянина Вадима Немкова, с которым уже встречался дважды в своей карьере, в трусости из-за желания Вадима перейти в тяжёлый дивизион.

«Любой адекватный человек, смотревший наш первый бой, подтвердит, что Вадиму было некомфортно, он был не в своей тарелке. А затем он показал себя трусом. Он не захотел рисковать и принимать третий бой со мной, потому что не хотел, чтобы я его побил. Поэтому он просто отказался от пояса в полутяжёлом весе», — рассказал Андерсон в подкасте The MMA Hour.

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим Немков одержал победу единогласным решением судей над представителем Кубы Йоэлем Ромеро.

Ранее стало известно, кто поспорит за вакантный пояс, который ранее принадлежал Немкову.

Материалы по теме
Стало известно, кто сразится за пояс Bellator, принадлежавший Вадиму Немкову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android