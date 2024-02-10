Претендент на пояс Bellator Кори Андерсон обвинил Вадима Немкова в трусости

Боец Bellator Кори Андерсон обвинил россиянина Вадима Немкова, с которым уже встречался дважды в своей карьере, в трусости из-за желания Вадима перейти в тяжёлый дивизион.

«Любой адекватный человек, смотревший наш первый бой, подтвердит, что Вадиму было некомфортно, он был не в своей тарелке. А затем он показал себя трусом. Он не захотел рисковать и принимать третий бой со мной, потому что не хотел, чтобы я его побил. Поэтому он просто отказался от пояса в полутяжёлом весе», — рассказал Андерсон в подкасте The MMA Hour.

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим Немков одержал победу единогласным решением судей над представителем Кубы Йоэлем Ромеро.

Ранее стало известно, кто поспорит за вакантный пояс, который ранее принадлежал Немкову.