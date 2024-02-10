Девин Хейни и Райан Гарсия устроили потасовку сразу после анонса их боя

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни и его соотечественник Райан Гарсия устроили публичную перепалку, результатом которой стала потасовка.

Райан Гарсия опубликовал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) видео, на котором бойцы сначала устраивают трэш-ток, а затем начинают толкать друг друга. Охране пришлось вмешаться в происходящее. Отметим, что Гарсия добавил к видео оскорбления в адрес отца Девина Хейни.

После потасовки с Девином Хейни Гарсия переключился на его отца, который является тренером боксёра, спровоцировав его на ответную агрессию. Конфликт был улажен при помощи охраны.

Ранее стало известно, что бой между Хейни и Гарсией назначен на 20 апреля. Поединок должен состояться в Лас-Вегасе.