Названы возможная дата и место боя между Девином Хейни и Райаном Гарсией

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни договорился о поединке с соотечественником Райаном Гарсией. Как рассказал у себя в социальных сетях авторитетный инсайдер Майк Коппинджер, бой назначен на 20 апреля. Поединок должен состояться в Лас-Вегасе.

Напомним, в предыдущем поединке, проходившем в декабре прошлого года, Девин сражался с американцем Реджисом Прогрейсом. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Хейни единогласным судейским решением, благодаря чему он отобрал у Прогрейса титул WBC.

Гарсия в предыдущем бою, состоявшемся также в декабре 2023 года, нокаутировал Оскара Дуарте.

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