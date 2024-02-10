Шона Стрикленда раскритиковали за жёсткий спарринг с блогером Sneako

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд подвергся критике после боксёрского спарринга с блогером и стримером Sneako.

В Сети появилось видео, на котором Стрикленд слишком жёстко избивает непрофессионального бойца. После появления видеозаписи американского бойца раскритиковали.

Напомним, в последнем бою Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси. Поединок проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире по смешанным единоборствам UFC 297. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу бойца из ЮАР. Таким образом, Дрикус отобрал у Шона титул чемпиона UFC в среднем дивизионе.

Ранее, после того как о спарринге стало известно, популярный американский блогер Джейк Пол вызвал Стрикленда на спарринг, предложив тому $ 1 млн в случае победы.