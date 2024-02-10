Джейк Пол предложил Стрикленду $ 1 млн за победу в боксёрском спарринге. Шон ответил

Известный американский блогер Джейк Пол, начавший боксёрскую карьеру, обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе (до 84 кг) Шону Стрикленду после нашумевшего боксёрского спарринга, в котором американский боец смешанных единоборств оказался сильнее стримера Sneako.

«Шон Стрикленд, тебе неловко из-за того, что ты пытаешься остановить кого-то вроде Sneako. Ты даже не смог разобраться с парнем без опыта, пока не включился изо всех сил. Ты ужасный боксёр, который выбирает для спаррингов только неопытных людей.

Я отвезу тебя в Пуэрто-Рико, и мы сможем подраться на камеру, если ты выиграешь, я дам тебе $ 1 млн (половина всего твоего состояния). Но, если ты будешь нокаутирован, тебе придётся сделать на себе татуировку c надписью Betr (медиакомпания, принадлежащая Полу. — Прим. «Чемпионата»). Напиши мне в личку. Но я думаю, как и Пэдди Пимблетт, ты найдёшь способ сбежать», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ты проиграл непрофессиональному боксёру. Не забывай об этом», — ответил Стрикленд.