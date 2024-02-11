Джек Херманссон победил Джозефа Пайфера в главном событии UFC Vegas 86
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В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В рамках главного боя вечера представитель Швеции Джек Херманссон проводил бой американцем Джозефом Пайфером.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Херманссона единогласным судейским решением. Швед благодаря этому успеху прервал серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.
После сегодняшней победы в активе Херманссона 24 выигранных боя и 8 поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера — 14 побед и четыре поражения.
В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Родолфо Виейрой. Бой завершился в первом раунде победой бразильца удушающим приёмом.
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