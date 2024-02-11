Джек Херманссон победил Джозефа Пайфера в главном событии UFC Vegas 86

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В рамках главного боя вечера представитель Швеции Джек Херманссон проводил бой американцем Джозефом Пайфером.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Херманссона единогласным судейским решением. Швед благодаря этому успеху прервал серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.

После сегодняшней победы в активе Херманссона 24 выигранных боя и 8 поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера — 14 побед и четыре поражения.

В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Родолфо Виейрой. Бой завершился в первом раунде победой бразильца удушающим приёмом.