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Джек Херманссон победил Джозефа Пайфера в главном событии UFC Vegas 86

Джек Херманссон победил Джозефа Пайфера в главном событии UFC Vegas 86
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В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В рамках главного боя вечера представитель Швеции Джек Херманссон проводил бой американцем Джозефом Пайфером.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Херманссона единогласным судейским решением. Швед благодаря этому успеху прервал серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.

После сегодняшней победы в активе Херманссона 24 выигранных боя и 8 поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера — 14 побед и четыре поражения.

В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Родолфо Виейрой. Бой завершился в первом раунде победой бразильца удушающим приёмом.

UFC 2024. UFC Fight Night 236, Лас-Вегас, США
Джек Херманссон (W) - Джозеф Пайфер
11 февраля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Джек Херманссон
Окончено
UD
Джозеф Пайфер
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