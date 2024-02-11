Райан Гарсия: молитесь, чтобы отец Хейни остановил наш бой, он не продлится всю дистанцию

Известный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия высказался перед боем с непобеждённым чемпионом мира в двух весовых категориях Девином Хейни.

«Эта встреча словно седьмая игра в плей-офф. Теперь всё стоит на кону, Девин. Этот бой значит слишком много для меня. Именно это я имел в виду, когда в подкасте говорил, что вернусь за кровью.

Прошу вас, ребята, молиться за здоровье Девина. Молитесь, чтобы его отец вовремя остановил поединок. Хейни придётся уносить с ринга, этот бой не продлится всю дистанцию», − написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Гарсия и Хейни шесть раз встречались в рамках любительских соревнований. Счёт личного противостояния — 3-3.

Напомним, в предыдущем поединке, проходившем в декабре прошлого года, Девин сражался с американцем Реджисом Прогрейсом. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Хейни единогласным судейским решением, благодаря чему он отобрал у Прогрейса титул WBC.

Гарсия в предыдущем бою, состоявшемся также в декабре 2023 года, нокаутировал Оскара Дуарте.