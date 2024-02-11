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Источник: Дана Уайт пытался купить лигу кулачных боёв BKFC

Источник: Дана Уайт пытался купить лигу кулачных боёв BKFC
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Бывший боец UFC Майк Перри, в настоящий момент выступающий в промоушене кулачных боёв BKFC, рассказал о попытке генерального директора UFC Даны Уайта приобрести лигу кулачных боёв.

«Знаете, что я слышал о встрече Даны Уайта и президента BKFC Дэвида Фельдмана? Я слышал это от не самого надёжного источника, но тот парень ссылался на того, кому можно доверять. Он сообщил, что Дана сделал предложение о покупке BKFC. Я думаю, это было недостаточное предложение, $ 200 млн, и Фельдман ответил отказом», — приводит слова Перри Sportskeeda cо ссылкой на подкаст Overdogs.

Ранее Дана Уайт высказался о юбилейном турнире UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США), отметив, что работа над главным боем ещё впереди.

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